Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США на разговор Трампа и Путина

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Помощнику президента РФ Юрию Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

На вопрос журналистов, был ли уже запрос на этот телефонный разговор с американской стороны, Ушаков ответил: "Об этом я не слышал".

Ранее Трамп заявил, что скоро намерен провести разговор с Путиным. Об этом сообщили журналисты президентского пула.