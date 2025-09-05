Поиск

Путин заявил, что отмена Китаем виз для россиян была неожиданной для Москвы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Решение КНР о разрешении безвизового въезда россиян было неожиданным для РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Прежде всего хочу сказать, что решение политического руководства - а это решение, конечно, принималось на политическом уровне, политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики было для нас неожиданным. Мы об этом раньше ничего не знали - тем более это было приятно", - заявил Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим, и, безусловно, это будет способствовать достаточно резкому увеличению и взаимных поездок, и созданию более благоприятных условий для бизнеса, и, конечно, сближению двух стран - это очевидная вещь, просто очевидная", - отметил президент.

По словам Путина, отсутствие необходимости получать визы снимает необходимость для людей проходить бюрократические процедуры для путешествия. "Теперь сел на самолет - и полетел. И все, никакой бюрократии", - указал глава государства.

"Это, безусловно, будет способствовать сближению двух стран. И, разумеется, мы ответим зеркально на этот жест дружбы и сделаем то же самое", - заключил Путин.

МИД КНР ранее объявил о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Подобное послабление начнет действовать с 15 сентября. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.


