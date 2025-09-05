Президент РФ подчеркнул, что Москву не устраивает стремление Украины вступить в НАТО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Украинские власти по-прежнему настаивают на вступлении страны в НАТО, а это совершенно не устраивает Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В результате госпереворота (на Украине) устранили человека, который был против вступления страны в НАТО и с помощью новых приведенных в результате кровавого переворота сил в Киеве, привели силы, которые были за вступление в НАТО, и продолжают уповать на вступление, - вот это нас совершенно не устраивает", - сказал Путин на сессии Восточного экономического форума.

Он отметил при этом: "Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора, обеспечение своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России - такие вопросы не решаются, потому что есть общие правила, выраженные и записанные в европейских документах: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой".

Президент РФ особо выделил то обстоятельство, что в вопросе вступления Украины в НАТО нельзя проводить параллель с ее интеграцией в европейские структуры. "Вопросы безопасности - это совсем другое", - отметил Путин.