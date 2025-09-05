Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Марково в ДНР

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" взяла под контроль село Марково в ДНР, нанесла удары по 12 украинским бригадам.

"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. О взятии под контроль Федоровки Минобороны объявляло 2 сентября.

По словам военных, нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины за неделю составили свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронемашин, 50 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.