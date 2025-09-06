Девять украинских беспилотников сбили над Смоленской областью

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении девяти дронов ВСУ над территорией региона, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

"Силами ПВО и ВКС Министерства обороны России сбиты девять дронов противника. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу утром.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 мск 5 сентября силами ПВО были уничтожены десять украинских дронов. Шесть БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территорией Смоленской области и акваторией Черного моря.