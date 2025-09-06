Поиск

Шесть БПЛА уничтожены в течение ночи в Воронежской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Шесть беспилотников ВСУ нейтрализованы в течение прошедшей ночи над Воронежской областью, в результате падения обломков произошло возгорание в одном из районов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в субботу утром.

"Дежурными силами ПВО минувшей ночью над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков беспилотников в одном из районов произошло и затем оперативно ликвидировано возгорание травы, в другом незначительно повреждена кровля соцучреждения", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении девяти дронов ВСУ над территорией региона.

Александр Гусев Воронежская область
