Водитель автобуса погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения при атаке дрона ВСУ на служебный автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Казинка - Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Один из пассажиров, находящийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки. Бригада скорой доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ.

Третий пассажир, предварительно, не пострадал, отметил Гладков.

Транспортное средство уничтожено огнем.