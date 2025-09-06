В Новороссийске возник крупный пожар на мусорном полигоне

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Крупное возгорание ликвидируют на мусорном полигоне в городе Новороссийске Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

Как говорится в сообщении, возгорание произошло утром в субботу. Ориентировочная площадь возгорания составляет 900 кв. м. На месте развернут оперативный штаб.

К ликвидации пожара привлечены 20 единиц спецтехники, в том числе автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаватор. Начаты подготовительные работы по отсыпке грунтом.