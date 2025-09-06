Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования, готова к применению после получения разрешения, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"В конце лета 2025 года мы подали документы в министерство здравоохранения с целью получить разрешение на клиническое применение данной вакцины. Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования (...) Вакцина готова к применению, ждем разрешения", - сказала Скворцова в интервью газете "Известия".

По ее словам, исследования доказали безопасность вакцины, в том числе, при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости пациентов.

"Планируется начать применение с колоректального рака. Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома - одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими", - рассказала Скворцова.

На встрече с президентом РФ в ноябре 2024 года Скворцова сообщила, что специалисты ФМБА планируют с 2025 года начать применять свою вакцину против онкологических заболеваний для персонализированного лечения пациентов.