Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг и еще пять человек, включая бывших полицейских, обвиняются в вымогательстве криптовалюты в московском регионе, сообщил Следственный комитет РФ.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, "не позднее февраля 2025 года организатор преступной группы привлек своих знакомых, в том числе, Эмина Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции для совершения тяжких преступлений на территории Московского региона".

Организатор находил людей, которые занимаются криптовалютой. После этого Четинбаг, пользуясь знакомством с потерпевшими, назначал им встречи.

В это время соучастники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, угрожали задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности.

Далее злоумышленники вымогали деньги и под давлением изымали у потерпевших мобильные телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу.

По данным ведомства, "жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей".

Пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение, они арестованы. Еще один фигурант объявлен в розыск.