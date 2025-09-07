69 беспилотников ВСУ нейтрализовано за ночь над российскими регионами и Азовским морем

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над 10 регионами РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 21 беспилотник ликвидирован над Краснодарским краем, 13 - над Воронежской областью, 10 - над Белгородской, 7 - над Астраханской, 6 - над Волгоградской, 3 - над Ростовской, 2 - над Брянской. По одному дрону нейтрализовано над Курской, Рязанской областями и Крымом, четыре - над Азовским морем