Еще несколько БПЛА атаковали Воронежскую область

Предварительно, есть пострадавший

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации еще нескольких беспилотников над регионом, в результате атаки, предварительно, пострадал мирный житель.

"Дежурными силами ПВО на территории еще одного из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников", - написал Гусев в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, в результате падения обломков дронов ранен мужчина, ему оказывается необходимая помощь.

Кроме того, повреждены кровля и остекление частного дома, загорелась хозяйственная постройка.

В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что накануне вечером над Воронежской областью было уничтожено шесть беспилотников ВСУ.