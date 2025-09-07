Возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске сократилось до 800 кв. м

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Оперативные службы Новороссийска продолжают тушить пожар на мусорном полигоне, сообщает глава города Андрей Кравченко в воскресенье.

"Всю ночь пожарные расчеты боролись с огнем на мусорном полигоне. Площадь возгорания сократилась до 800 квадратных метров", - написал он в своем телеграм-канале.

Кравченко отметил, что спецтехника выполнила 122 рейса отсыпала 1 464 кубометра грунта.

"Все силы служб пожаротушения направлены на ликвидацию горения. Оперативные службы, мои заместители круглосуточно дежурят на месте", - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на мусорном полигоне составляет 900 кв. м.