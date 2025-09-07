Производство на "Многовершинном" после взрыва работает в штатном режиме

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Производство АО "Многовершинное" ("дочка" Highland Gold (HGM) Владислава Свиблова) после взрыва на руднике работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в HGM.

"В штатном режиме работает производство. В результате происшествия погибли три сотрудника предприятия. Обстоятельства и причины выясняются. Компания окажет семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку", - сказали в компании.

После сообщения о внештатной ситуации в одной из горных выработок рудника "Многовершинное", на место выдвинулась команда спасателей вместе с директором по горным работам, уточнили в HGM. Параллельно информация была передана службам оперативного реагирования.

Вечером в субботу в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района в ходе перевозки взрывчатого вещества произошла его детонация, в результате взрыва трое работников погибли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Highland Gold (HGM) - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.