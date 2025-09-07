Поиск

Производство на "Многовершинном" после взрыва работает в штатном режиме

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Производство АО "Многовершинное" ("дочка" Highland Gold (HGM) Владислава Свиблова) после взрыва на руднике работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в HGM.

"В штатном режиме работает производство. В результате происшествия погибли три сотрудника предприятия. Обстоятельства и причины выясняются. Компания окажет семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку", - сказали в компании.

В РоссииТри человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском краеЧитать подробнее

После сообщения о внештатной ситуации в одной из горных выработок рудника "Многовершинное", на место выдвинулась команда спасателей вместе с директором по горным работам, уточнили в HGM. Параллельно информация была передана службам оперативного реагирования.

Вечером в субботу в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района в ходе перевозки взрывчатого вещества произошла его детонация, в результате взрыва трое работников погибли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Highland Gold (HGM) - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.

Хабаровский край HGM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Мантуров заявил, что Россия нарастит спутниковую группировку

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

Восточный экономический форум - 2025

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 34 дронов ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7113 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2368 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });