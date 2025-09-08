Поиск

Лавров назвал перспективным сотрудничество России и США по Арктике и космосу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Арктика, добыча углеводородов, сферы искусственного интеллекта и космоса открывают перспективы для сотрудничества России и США при совпадении интересов и обоюдной заинтересованности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет предела для совместных наших действий, совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы", - сказал Лавров, выступая в понедельник перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Если Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы производить больше сжиженного природного газа, если и мы в этом заинтересованы. Если и мы, и они заинтересованы в Арктике, Арктика - это наш общий дом, особенно с учетом интереса администрации Трампа к Гренландии, если есть интерес к космосу - а он налицо", - добавил Лавров.

Министр не исключил сотрудничество с США в сфере искусственного интеллекта. "Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа", - сказал Лавров, добавив, что, "учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется сначала повысить взаимное доверие" между странами.

Сергей Лавров США МИД РФ
