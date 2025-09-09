Лавров встретится с президентом Республики Сербской

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, сообщили в МИД России.

"Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади отметили, что в "последние годы наблюдается серьезное осложнение внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине, спровоцированное растущим неоколониальным вмешательством Запада во внутренние дела Республики Сербской".

"Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской Додика", - указали в министерстве, добавив, что в Москве убеждены в "необходимости возвращения ситуации в правовое демократическое поле".

"Для этого необходимы скорейшее закрытие Аппарата высокого представителя, превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела", - пояснили в ведомстве.