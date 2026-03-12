Поиск

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Тихорецком районе Краснодарского края загорелась нефтебаза в результате падения обломков БПЛА, площадь пожара составляет 150 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона.

"В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидируют 83 человека, задействовано 26 единиц специальной техники, добавили в оперштабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 марта 2026 года Военная операция на Украине
Краснодарский край
