В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Тихорецком районе Краснодарского края загорелась нефтебаза в результате падения обломков БПЛА, площадь пожара составляет 150 кв. м, сообщили в оперативном штабе региона.

"В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидируют 83 человека, задействовано 26 единиц специальной техники, добавили в оперштабе.