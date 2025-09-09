Поиск

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") изменила правила провоза ручной клади, которые предлагаются пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82), сообщил перевозчик.

Ручная кладь больше не ограничена по весу, а габариты одного места для нее увеличены с 4х36х30 см до 15х36х30 см. К списку вещей, разрешённых к провозу на борту сверх ручной клади по ФАП-82, добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость, а размеры пакета с товарами из DUTY FREE увеличены до 24х32х10 см с 10х10х5 см.

При этом основные правила провоза ручной клади "Победы", предполагающие, что в салон можно взять любое количество вещей при условии, что они помещаются в калибратор габаритами 36х30х27 см, остаются прежними.

"Габариты провоза основной ручной клади (равные размеру калибратора - ИФ) рекомендованы производителем наших воздушных судов - компанией Boeing - и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800 на число пассажирских кресел. Это позволяет обеспечивать комфортное размещение клиентов при высокой загрузке рейсов - 95%, а на многих направлениях - 100%", - пояснил генеральный директор "Победы" Дмитрий Тыщук, слова которого приведены в сообщении.

В мае этого года Щербинский районный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконными требования "Победы" к размерам ручной клади. По результатам проверки Московской межрегиональной транспортный прокуратуры было установлено, что размеры, применяемые компанией по ФАП-82, были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.

Как отмечали ранее в "Победе", ее пассажиры выбирают между двумя способами провоза клади, и тот, который предусматривает ширину 4 см, "используют лишь единицы" - 99% клиентов выбирают для перевозки габариты калибратора 36х30х27 см. При этом перевозка сверх этого таких вещей как портплед, детская коляска и иных предметов, предусмотренных ФАП, не ограничена, заверяли в компании.

