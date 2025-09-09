Военные, сироты и представители кочевых народов теперь могут оформлять регистрацию в РФ без личного присутствия

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В России упростили порядок оформления регистрации гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-центр МВД РФ.

"Новый административный регламент учитывает особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Теперь они могут обращаться за государственными услугами не только лично, но и через представителей с нотариально заверенной доверенностью. Это позволит им подавать и получать документы без необходимости личного присутствия", - сообщил пресс-центр журналистам во вторник.

Таким образом предусмотрена регистрация военнослужащих, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и не обеспеченных жилыми помещениями, граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим кочевой и (или) полукочевой образ жизни, а также получение результата государственной услуги по регистрационному учёту лиц, не достигших возраста 14 лет, не только родителем, подавшим заявление о регистрации, но и другим законным представителем.

Кроме того, нововведением "исключены избыточные процедуры, а также конкретизирован список документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе".