Шойгу назвал ситуацию в Республике Сербской напряженной

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Республики Сербской Милардом Додиком и назвал ситуацию там напряженной.

"Ситуация в Республике Сербской достаточно напряжённая. Мы надеемся на то, что меры, которые предпринимаются вами и поддерживаются нами, дадут свой результат", - сказал Шойгу на встрече в Москве.

По словам Шойгу, с момента последней встречи появилось "много вопросов и проблем, которые необходимо обсудить".

"Это, конечно, ситуация в Боснии и Герцеговине и Республики Сербской, но и то что происходит в последнее время в Белграде", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Додик заявил, что ситуация в стране находится под контролем. "Тем не менее, мы не видим ничего нового. Западники и дальше своей деятельностью продолжают не только контролировать, но и мешать всему тому, что у нас происходит на Балканках, это прежде всего Германия и Британия", - сказал Додик.

"Мы хорошо поняли, когда они сказали о том, что хотят закончить те дела, которые не закончены на Балканах", - сообщил он.



