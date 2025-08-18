Поиск

Суд БиГ отклонил апелляцию на решение о лишении Додика мандата президента

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в понедельник отклонила апелляцию юридической группы президента Республики Сербской (в составе БиГ) Милорада Додика на решение Центральной избирательной комиссии БиГ о лишении его мандата президента республики, передает сербский телеканал РТС.

Согласно вынесенному постановлению, апелляция на решение ЦИК отклонена как "необоснованная".

Додик заявил, что не признает этого постановления, отметив, что никто не помешает ему исполнять обязанности президента. Он заверил, что досрочных выборов президента Республики Сербской не будет.

Он также заявил, что в конце сентября в Республике Сербской состоится референдум о доверии президенту республики.

ЦИК Боснии и Герцеговины лишил Додика мандата в начале августа. Ранее Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет. Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

12 августа стало известно, что суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство адвокатов президента Республики Сербской и заменил назначенное ему тюремное заключение на денежный штраф.

Босния и Герцеговина Республика Сербская Милорад Додик
