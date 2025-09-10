Крупный пожар в Дмитрове локализован на площади 12 тыс. кв. метров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС локализовали крупное возгорание в складском комплексе в подмосковном Дмитрове, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"На месте пожара в Подмосковье объявлена локализация на площади 12 тыс. кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным подмосковной прокуратуры, пожар начался около полудня на складе с готовой продукцией из пластика. Когда его потушат, городская прокуратура Дмитрова проконтролирует установление обстоятельств возгорания.