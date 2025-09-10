Поиск

Вылет 18 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводимых ограничений

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вылет 18 рейсов задерживается в аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые вводились в среду для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщается в телеграмм-канале аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в усиленном режиме, непрерывно идет обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана полетов в полном объеме. Согласно суточному плану, до конца дня запланирован 101 рейс на прилет и 95 рейсов на вылет", - говорится в сообщении.

С начала суток из аэропорта Сочи вылетели 77 самолетов, еще 67 судов совершили посадку.

В сообщении отмечается, что в течение одного-двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Сочи минувшей ночью для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты утром.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам 2024 года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% к уровню предыдущего года - до 13,7 млн человек.

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

