Более 15 тыс. человек остались без электроснабжения в Крыму на фоне непогоды

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Электроснабжение ряда населенных пунктов нарушено в Крыму из-за непогоды, сообщает министерство топлива и энергетики республики в среду.

"В связи с обильными осадками и порывами ветра до 22 м/с в ряде населенных пунктов Республики Крым временно ограничено электроснабжение потребителей. Наибольшее количество отключений в Ленинском, Кировском и Белогорском районах, а также в городском округе Ялта", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что обесточено 145 трансформаторных подстанций, без электричества остались 15,2 тыс. человек.

Аварийные бригады выполняют восстановительные работы, заключили в министерстве.

В Крыму на 9-11 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра, а также грозы и града.