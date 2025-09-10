Минсельхоз и аграрный комитет Думы подготовили к осенней сессии 10 законопроектов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ и комитет Госдумы по аграрным вопросам сформировали перечень из 10 приоритетных законопроектов, запланированных к рассмотрению на осенней сессии, сообщает министерство по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

На ней был обсужден план работы по совершенствованию отраслевого законодательства, а также подготовка к правительственному часу (24 сентября).

Согласно сообщению, законодательные инициативы "охватывают такие направления, как пчеловодство, племенное животноводство, обращение пестицидов и агрохимикатов, а также упрощение порядка изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель и другие вопросы".

"В частности, планируется внести изменения в механизм предотвращения негативного воздействия пестицидов на пчел, продолжить работу над упрощением процедуры перевода сельхозземель в другие категории в целях развития эно- и агротуризма и рассмотреть другие законопроекты, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы АПК и создание условий для дальнейшего развития отрасли", - говорится в сообщении.