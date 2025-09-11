Правительство РФ к ноябрю подготовит предложения по модернизации маткапитала

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России к ноябрю намерено выработать предложения по модернизации материнского капитала, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас есть поручение президента, мы над ним работаем. У нас срок к ноябрю месяцу выработать согласованные предложения", - сказала Голикова журналистам "на полях" Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство прорабатывает меры по модернизации программы материнского капитала; нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

"Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учётом вторых и последующих рождений", - сказал он.

С 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован, он составил 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.

Программа в феврале была продлена до 31 декабря 2030 года.