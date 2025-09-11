Глава Минтруда отметил ослабление эффекта материнского капитала

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд прорабатывает меры по модернизации программы материнского капитала, поскольку эфект этой меры слабеет, заявил на VI Форуме социальных инноваций регионов глава министерства Антон Котяков.

"Мы понимаем, что нужна модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребованная, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка", - сказал он.

"Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учётом вторых и последующих рождений", - отметил министр.

С 1 февраля размер маткапитала был проиндексирован, его размер составил 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тысяч рублей.

В феврале программа была продлена до 31 декабря 2030 года.