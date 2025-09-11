Поиск

"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура к МКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур, показывает трансляция "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся в 18:54 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Вскоре "Союз-2.1а" вывел "Прогресс МС-32" на орбиту. Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на МКС.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 13 сентября в 20:27 по Москве.

До этого "Прогресс МС-32" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 33 минуты.

Грузовик доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе более 1,1 т сухих грузов для экипажа МКС-73 и систем станции, 870 кг топлива для дозаправки МКС, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На МКС также прибудет новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для проведения работ в открытом космосе.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов; астронавты NASA - Зена Кардман, Джонатан Ким и Майкл Финк, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.

JAXA NASA Байконур МКС Прогресс Роскосмос Союз
