Космический грузовик "Прогресс МС-30" затоплен в Тихом океане

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-30", отстыковавшийся ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Сегодня грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана в 2,1 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 7,3 тыс. км от города Сантьяго (Чили).

Ранее во вторник грузовой корабль "Прогресс МС-30" отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 18:45 мск.

"Прогресс МС-30" прибыл на станцию 2 марта и доставил почти 2,6 тонны грузов. Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-32" к МКС намечен на 11 сентября.

