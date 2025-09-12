Поиск

Швыдкой считает невозможным возрождение института цензуры

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью "Интерфаксу" выразил мнение о том, что возрождение института цензуры в РФ невозможно.

"Вы знаете, для того, чтобы возродить институт цензуры, надо возродить Советский Союз, что, я думаю, как вы понимаете, невозможно. Кроме того, там работали совершенно другие механизмы. У нас сегодня, я считаю, достаточно законодательства", - сказал Швыдкой в интервью агентству "на полях" Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

При этом, он отметил, что предварительная выходу произведения, фильма или спектакля цензура, которая существовала ранее, помогала оградить деятелей культуры от карательной цензуры, которая могла грозить как административными, так и уголовными преследованиями.

Михаил Швыдкой
Голосование на региональных и муниципальных выборах стартует в субъектах России

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Дмитрий Быков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

