Отражена атака 20 украинских БПЛА на Ленинградскую область

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Силами ПВО отражена атака более 20 украинских дронов на Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"По предварительным данным над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Отражение атаки продолжается. В Тосно зафиксировано падение обломков, жертв и пострадавших нет. На месте падения работают экстренные службы, добавил Дрозденко.

Ранее в аэропорту "Пулково" был введен план "Ковер".