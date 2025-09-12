Госкомпании обяжут принимать только российскую продукцию по офсетным договорам с МСП

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать в рамках офсетных договоров с малым и средним бизнесом (МСП) только российскую продукцию, заявил замначальника отдела методологического обеспечения реализации промполитики департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Вадим Митькин на конференции "Основные тенденции в сфере закупок по закону № 223-ФЗ".

"Сейчас на подписи у вице-премьера Александр Новака директивы, которые обязуют госкомпании, включенные в перечень 91-Р (около 60 крупнейших компаний - ИФ) при реализации офсетных договоров непосредственно закупать исключительно российскую продукцию, включенную в реестр (российской продукции - ИФ), - сказал Митькин. - Нам как ведомству, отвечающему за локализацию, важно, чтобы по офсетным договорам поставлялась российская продукция, включенная в реестр".

По данным Минпромторга, сейчас в реестр российской промышленной продукции включено около 450 тыс. актуальных (действующих на 12 сентября текущего года - ИФ) реестровых записей.

Офсетные контракты, или контракты со встречными инвестиционными обязательствами предусматривают, что поставщик инвестирует в создание производства продукции, отсутствующей на рынке (в случае с локализацией иностранной продукции или ее импортозамещением) или модернизацию действующего производства. Заказчик, в свою очередь, обязуется закупать определенный объем соответствующей продукции в течении определенного времени.

В настоящее время госкомпании никак не ограничены в заключении офсетных договоров. Тем не менее, такие заказчики заключают офсетные договоры только с субъектами МСП в рамках своих программ "выращивания" поставщиков из числа малого бизнеса.

В 2022 году в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в России" были включены положения, позволяющие госкомпаниям реализовывать программы "выращивании" поставщиков из числа субъектов МСП. Отобранным для участия в программах развития субъектам МСП госкомпании должны составлять индивидуальные карты развития с перечнем конкретных мероприятий, сроком их реализации и указанием ответственных за это лиц. Причем участвовать в таких программах развития смогут только те субъекты МСП, которые уже имеют опыт исполнения договоров по результатам закупок госкомпаний. При этом в законе оговаривается возможность заключения с участниками программ "выращивания" офсетных договоров.

По данным "Корпорации МСП" (принимает участие в реализации программ госкомпаний по "выращиванию" поставщиков из числа субъектов МСП), с 2022 года свои программы запустили РЖД, "Интер РАО", "Мослифт", "Почта России", "Ростелеком", РСХБ и другие. К настоящему времени эти госкомпании заключили 19 офсетных договоров с субъектами МСП в рамках своих программ выращивания поставщиков. Общий объем этих договоров - более 7 млрд рублей.