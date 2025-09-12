Поиск

Захарова пообещала жесткую реакцию на изъятие российских активов в Европе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет жестко реагировать на любые попытки лишить ее права собственности в отношении замороженных в Европе активов, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы неоднократно заявляли, что будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с любыми попытками лишить Россию права собственности на ее суверенные активы. Эту позицию мы переподтверждаем", - сказала она.

Ее попросили прокомментировать слова главы МИД Бельгии Максим Прево, который ранее заявил, что королевство может согласиться на более рискованное использование замороженных активов России, если остальные страны Евросоюза также возьмут на себя сопутствующие риски.

"Очевидно, что в случае, если Европейский союз пойдет на хищение российских активов, последствия для всей мировой финансовой системы будут крайней негативными", - отметила представитель МИД.

По ее словам, "не пройдет это даром и для тех, кто будет участвовать в таком преступлении". "И как мы видим, в Брюсселе это очень хорошо понимают", - сказала Захарова.

МИД Евросоюз Мария Захарова Максим Прево Бельгия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Интернетом не пользуются 18% россиян

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до конца сентября

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });