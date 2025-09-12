Захарова пообещала жесткую реакцию на изъятие российских активов в Европе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет жестко реагировать на любые попытки лишить ее права собственности в отношении замороженных в Европе активов, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы неоднократно заявляли, что будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с любыми попытками лишить Россию права собственности на ее суверенные активы. Эту позицию мы переподтверждаем", - сказала она.

Ее попросили прокомментировать слова главы МИД Бельгии Максим Прево, который ранее заявил, что королевство может согласиться на более рискованное использование замороженных активов России, если остальные страны Евросоюза также возьмут на себя сопутствующие риски.

"Очевидно, что в случае, если Европейский союз пойдет на хищение российских активов, последствия для всей мировой финансовой системы будут крайней негативными", - отметила представитель МИД.

По ее словам, "не пройдет это даром и для тех, кто будет участвовать в таком преступлении". "И как мы видим, в Брюсселе это очень хорошо понимают", - сказала Захарова.