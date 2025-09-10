Бельгия назвала условие для поддержки использования блокированных активов России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Бельгия может согласиться на более рискованное использование замороженных активов России, если остальные страны Евросоюза также возьмут на себя сопутствующие риски, заявил Financial Times глава МИД Бельгии Максим Прево.

"Если будут новые инициативы, необходимо гарантировать их надежность с правовой точки зрения, а также всем вместе принять на себя риски", - сказал министр.

По его словам, нужно распределить бремя между всеми 27 странами союза. "При таком сценарии Бельгия допускает возможность пересмотреть свою нынешнюю позицию", - разъяснил Прево.

Он напомнил, что бельгийские власти не пойдут на вариант с конфискацией, несмотря на все более активные призывы пересмотреть политику в отношении активов. В Бельгии считают, что для изымания активов нет юридических обоснований.

Прево объяснил, что при подобном развитии событий другие страны, имеющие активы в ЕС, станут опасаться их изъятия по каким-либо политическим причинам. Он предупредил, что конфискация нанесет удар по доверию к евро и обрушит финансовые рынки Европы.

При этом глава МИД считает, что иммобилизованные активы должны служить средством давления на переговорах по Украине и способом получать средства на восстановление страны.

В конце августа Politico сообщило, что Еврокомиссия разрабатывает схему, позволяющую направить почти 200 млрд евро иммобилизованных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта.

СМИ отмечали, что Украина, Польша, страны Балтии призывают ЕС конфисковать российские активы. Франция, ФРГ, Бельгия выступают против такого шага, опасаясь различных последствий.

10 августа Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские страны изучают возможность использования замороженных российских активов для выдачи кредитов Украине. Тогда же вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не хочет более финансировать Украину.