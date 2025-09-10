Поиск

Бельгия назвала условие для поддержки использования блокированных активов России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Бельгия может согласиться на более рискованное использование замороженных активов России, если остальные страны Евросоюза также возьмут на себя сопутствующие риски, заявил Financial Times глава МИД Бельгии Максим Прево.

"Если будут новые инициативы, необходимо гарантировать их надежность с правовой точки зрения, а также всем вместе принять на себя риски", - сказал министр.

По его словам, нужно распределить бремя между всеми 27 странами союза. "При таком сценарии Бельгия допускает возможность пересмотреть свою нынешнюю позицию", - разъяснил Прево.

Он напомнил, что бельгийские власти не пойдут на вариант с конфискацией, несмотря на все более активные призывы пересмотреть политику в отношении активов. В Бельгии считают, что для изымания активов нет юридических обоснований.

Прево объяснил, что при подобном развитии событий другие страны, имеющие активы в ЕС, станут опасаться их изъятия по каким-либо политическим причинам. Он предупредил, что конфискация нанесет удар по доверию к евро и обрушит финансовые рынки Европы.

При этом глава МИД считает, что иммобилизованные активы должны служить средством давления на переговорах по Украине и способом получать средства на восстановление страны.

В конце августа Politico сообщило, что Еврокомиссия разрабатывает схему, позволяющую направить почти 200 млрд евро иммобилизованных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта.

СМИ отмечали, что Украина, Польша, страны Балтии призывают ЕС конфисковать российские активы. Франция, ФРГ, Бельгия выступают против такого шага, опасаясь различных последствий.

10 августа Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские страны изучают возможность использования замороженных российских активов для выдачи кредитов Украине. Тогда же вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не хочет более финансировать Украину.

Бельгия Евросоюз Еврокомиссия МИД США Украина Максим Прево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши
Беспорядки в Непале

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Польский премьер заявил о применении оружия против объектов в воздушном пространстве Польши

Что случилось этой ночью: среда, 10 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7130 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });