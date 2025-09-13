Поиск

Минобороны РФ сообщило об успешном запуске "Союза-2.1б" с космическими аппаратами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Космические войска провели успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским аппаратом "Можаец-6", сообщили в ведомстве.

"13 сентября 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6", разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации", - говорится в сообщении.

Союз-21б Минобороны РФ Архангельская область
