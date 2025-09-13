"Прогресс Мс-32" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-32", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, как ожидается, в субботу пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована в 20:27 по Москве.

Корабль был запущен 11 сентября с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе более 1,1 тонн сухих грузов для экипажа МКС-73 и систем станции, 870 кг топлива для дозаправки, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На МКС также прибудет новый скафандр "Орлан-МКС" №7 для проведения работ в открытом космосе.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов; астронавты NASA - Зена Кардман, Джонатан Ким и Майкл Финк, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.