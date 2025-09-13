Поиск

Ракетный комплекс "Бастион" выполнил учебную стрельбу с курильского острова Парамушир

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Расчет берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" выполнил учебную ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, сообщил в субботу Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация", - информирует флот.

По официальной информации, БРК "Бастион" предназначен для поражения морских целей. Впервые российские военные применили этот комплекс против сухопутных целей в 2016 году в Сирии. Минобороны России сообщало о применении БРК против наземных целей в ходе СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте в соответствии с планом подготовки ВМФ проводятся командно-штабные учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

Эти учения - итоговое мероприятие боевой подготовки в летнем периоде обучения ТОФ. К ним привлечены свыше 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации, несколько атомных подводных лодок, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

ТОФ Тихоокеанский флот Курилы остров Парамушир Тихий океан Бастион Оникс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выборы глав семи регионов России запланированы в сентябре 2026 года

Военные за сутки сбили 340 беспилотников ВСУ

Около 10 млн избирателей уже проголосовали на выборах в РФ

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

День города отметят в Москве 13 и 14 сентября

Неизвестные беспилотники обнаружили у вокзала в Мурманске

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования зарубежного кино

Что произошло за день: пятница, 12 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });