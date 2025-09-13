Ракетный комплекс "Бастион" выполнил учебную стрельбу с курильского острова Парамушир

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Расчет берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" выполнил учебную ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, сообщил в субботу Тихоокеанский флот (ТОФ).

"Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация", - информирует флот.

По официальной информации, БРК "Бастион" предназначен для поражения морских целей. Впервые российские военные применили этот комплекс против сухопутных целей в 2016 году в Сирии. Минобороны России сообщало о применении БРК против наземных целей в ходе СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте в соответствии с планом подготовки ВМФ проводятся командно-штабные учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

Эти учения - итоговое мероприятие боевой подготовки в летнем периоде обучения ТОФ. К ним привлечены свыше 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации, несколько атомных подводных лодок, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".