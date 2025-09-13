Поиск

Завод в Башкирии продолжит работу в штатном режиме после атаки БПЛА

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что после атаки двух беспилотников на завод в Уфе снижения объема выработки и производственных остановок не будет.

В РоссииПредприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛАЧитать подробнее

"Оба сбитых беспилотника упали на территорию предприятия. В первом случае возник небольшой пожар, его быстро потушили. Во втором - перебита подача технической воды. Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме", - сказал он по итогам заседания антитеррористического штаба в субботу.

По словам Хабирова, в регионе выстраивались пассивная и активная системы защиты, "сегодня сработали обе", сказал глава республики. Он отметил, что регион и дальше будет работать над усилением антитеррористической защищенности предприятий.

Также глава Башкирии сообщил, что региональный Минприроды произвел все необходимые замеры по качеству воздуха, никаких изменений нет.

