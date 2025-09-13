Поиск

Для пассажиров задерживающихся в Орловской области поездов организованы альтернативные маршруты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Альтернативные маршруты организованы для пассажиров поездов, задерживающихся в результате детонации взрывного устройства на ж/д путях в Орловской области, сообщает Московская железная дорога в субботу.

"Для пассажиров "Ласточек" назначены компенсационные автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на "Ласточках" до конечных станций", - говорится в сообщении.

Кроме того, пассажиры, чьи поезда задерживаются на четыре и более часов, а также ожидающие на вокзалах будут обеспечены питанием, добавили в МЖД.

Для координации действий по перевозке пассажиров работает оперативный штаб во главе с начальником МЖД Павлом Ивановым.

На перегоне Малоархангельск-Глазуновка проводятся оперативные мероприятия, из-за чего движение десяти поездов дальнего следования задерживается.

Ранее в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об обнаружении взрывных устройств при проверке железнодорожных путей в регионе. "При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", - написал он в своем телеграм-канале в субботу вечером.

Орловская область взрыв поезда маршруты МЖД
