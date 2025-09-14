Поиск

В ЕАО закрылись избирательные участки по выборам губернатора региона

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Выборы губернатора Еврейской автономной области завершились в регионе в воскресенье в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).

По данным областной избирательной комиссии, явка на 18:00 (11:00 по Москве) составила 73,15%, проголосовали 85 538 избирателей.

На прошлых выборах губернатора ЕАО в 2020 году к 18:00 явка была ниже и составляла 73,02% избирателей, участие в выборах приняли более 92,4 тыс. человек.

Борьбу за пост главы региона ведут четыре кандидата: врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких, выдвинутый ЛДПР, Александр Крупский от партии "Коммунисты России" и Александр Щербина от КПРФ.

В ЕАО работали 160 участков для голосования. Численность избирателей в регионе составляет около 117 тыс. человек.

Как сообщалось, 5 ноября 2024 года бывший глава ЕАО Ростислав Гольдштейн был назначен врио главы Республики Коми.

ЕАО Еврейская автономная область
