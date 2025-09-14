Путин в понедельник выйдет на видеосвязь с рядом регионов РФ

Как отметили в Кремле, в этих регионах начинают работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник, в День работников санитарно-эпидемиологической службы, выйдет на видеосвязь с рядом российских регионов, сообщает пресс-служба главы государства.

"15 сентября, в День работников санитарно-эпидемиологической службы, президент выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где начинают свою работу новые лабораторные центры Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава Роспотребнадзора Анна Попова доложит главе государства о развитии и модернизации инфраструктуры ведомства, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению президента.

Проект реализуется с 2021 года и направлен на дальнейшее укрепление системы защиты от эпидемий, предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности, напомнили в пресс-службе.