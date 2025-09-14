Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

Голосование на выборах губернатора Иркутской области Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", продолжает лидировать на выборах главы региона с результатом 60,23% после обработки 50,18% протоколов, сообщается на табло ЦИК РФ.

Второе место в ходе выборов занимает представитель КПРФ Сергей Левченко с 22,76% голосов, далее следуют Лариса Егорова от партии "Справедливая Россия - За правду" (8,48% голосов) и Виктор Галицков от ЛДПР (6,02%).

Явка на выборах губернатора на 18:00 (13:00 по Москве), за два часа до закрытия избирательных участков, составила 31,46%, проголосовали 574 тыс. 492 избирателя.