Число жертв ДТП в Калужской области достигло пяти

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате столкновения легковых автомобилей Renault Duster и Tank 300 и большегруза Sitrak в воскресенье в Калужской области.

Ранее сообщалось о гибели водителей двух легковых авто и двух пассажиров Renault. Позднее в воскресенье пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о смерти в больнице еще одного пострадавшего - третьего пассажира Renault.

ДТП произошло около 14 часов на автомобильной дороге "Золотое кольцо" в Перемышльском районе региона.

Калужская область
