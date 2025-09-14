Оверчук обсудит с властями Египта создание промзоны, сотрудничество в энергетике и АПК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Развитие сотрудничества РФ и Египта в сфере энергетики, в том числе по дальнейшему строительству АЭС, а также поставки сельскохозяйственной продукции и перспективы создания российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала станут предметом переговоров вице-премьера РФ Алексея Оверчука с египетским руководством 15-16 сентября.

Как сообщил журналистам Оверчук, в рамках визита в Каир запланированы переговоры с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, министром иностранных дел Египта Бадром Абдель-ати, а также главами министерств промышленности и транспорта и инвестиций и внешней торговли.

Встречи с руководством Египта, по словам российского вице-премьера, станут продолжением переговоров на высшем уровне, проведенных в мае между президентами РФ и Египта Владимиром Путиным и Абдул-Фаттахом ас-Сиси во время визита египетского лидера в Москву.

"Главами наших государств был обозначен целый ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие. В частности, в разработке находится идея создания в Египте российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала", - сказал Оверчук.

"Будем говорить о нашей двусторонней повестке, в том числе о вопросах сотрудничества в области энергетики", - добавил он, напомнив, что сейчас с участием РФ ведется строительство египетской АЭС "Эль-Дабаа".

"Есть заинтересованность и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома", - сообщил вице-премьер РФ.

Он не стал уточнять, будет ли подниматься вопрос о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, отметив, что разговор пойдет "в целом про энергетику". Ранее в мае министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов говорил журналистам, что в повестке взаимного сотрудничества РФ и Египта в сфере ТЭК есть, в частности, вопрос о создании в африканской стране СПГ-терминалов. Эта тема затрагивалась на прошедшем в мае заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Помимо энергетики Оверчук планирует обсудить с египетской стороной вопросы поставок российской сельхозпродукции и сотрудничество в сфере туризма: "Египет традиционно является хорошим покупателем нашего зерна, пшеницы, поэтому будем и об этом говорить. Значимым для нас является египетский продовольственный импорт. Кроме того, конечно, традиционно Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос тоже мы будем обсуждать".