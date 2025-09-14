Поиск

Оверчук обсудит с властями Египта создание промзоны, сотрудничество в энергетике и АПК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Развитие сотрудничества РФ и Египта в сфере энергетики, в том числе по дальнейшему строительству АЭС, а также поставки сельскохозяйственной продукции и перспективы создания российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала станут предметом переговоров вице-премьера РФ Алексея Оверчука с египетским руководством 15-16 сентября.

Как сообщил журналистам Оверчук, в рамках визита в Каир запланированы переговоры с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, министром иностранных дел Египта Бадром Абдель-ати, а также главами министерств промышленности и транспорта и инвестиций и внешней торговли.

Встречи с руководством Египта, по словам российского вице-премьера, станут продолжением переговоров на высшем уровне, проведенных в мае между президентами РФ и Египта Владимиром Путиным и Абдул-Фаттахом ас-Сиси во время визита египетского лидера в Москву.

"Главами наших государств был обозначен целый ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие. В частности, в разработке находится идея создания в Египте российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала", - сказал Оверчук.

"Будем говорить о нашей двусторонней повестке, в том числе о вопросах сотрудничества в области энергетики", - добавил он, напомнив, что сейчас с участием РФ ведется строительство египетской АЭС "Эль-Дабаа".

"Есть заинтересованность и дальше развивать сотрудничество в сфере мирного атома", - сообщил вице-премьер РФ.

Он не стал уточнять, будет ли подниматься вопрос о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, отметив, что разговор пойдет "в целом про энергетику". Ранее в мае министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов говорил журналистам, что в повестке взаимного сотрудничества РФ и Египта в сфере ТЭК есть, в частности, вопрос о создании в африканской стране СПГ-терминалов. Эта тема затрагивалась на прошедшем в мае заседании российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Помимо энергетики Оверчук планирует обсудить с египетской стороной вопросы поставок российской сельхозпродукции и сотрудничество в сфере туризма: "Египет традиционно является хорошим покупателем нашего зерна, пшеницы, поэтому будем и об этом говорить. Значимым для нас является египетский продовольственный импорт. Кроме того, конечно, традиционно Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос тоже мы будем обсуждать".

Алексей Оверчук Египет
МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Кобзев набирает 60,23% голосов на выборах главы Иркутской области после обработки 50,18% протоколов

РКН сообщил, что проблемы в работе сайта ЦИК РФ связаны со сбоем у "Ростелекома"

