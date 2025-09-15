Поиск

На выборах в Госсовет Коми побеждает ЕР, на втором месте КПРФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Государственный совет Коми восьмого созыва по результатам обработки 100% протоколов побеждает партия "Единая Россия", набравшая 44,5% голосов, следует из данных ЦИК.

Согласно данным Центризбиркома, второе место у КПРФ - 14,87%, третье у ЛДПР - 14,11%, четвертое у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,07%, пятое у "Новых людей" - 5,96%.

"Зеленая альтернатива", "Коммунисты России", РПСС и "Родина" не преодолели пятипроцентный барьер. Они набрали 3,86%, 3,61%, 1,75% и 0,96% голосов соответственно.

По информации республиканского избиркома, по 15 одномандатным округам победили кандидаты от "Единой России".

На 18:00 воскресенья в Коми проголосовали 36,17% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 88,28%.

На выборах в регионе 12-14 сентября избирались 30 депутатов республиканского парламента - 15 по единому избирательному округу и 15 по одномандатным округам. В выборах приняли участие 437 кандидатов от девяти партий, выдвинутых по единому избирательному округу, и 114 кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

Госсовет Коми КПРФ Единая Россия
