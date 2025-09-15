Кобзев победил на выборах иркутского губернатора

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Иркутской области побеждает действующий глава региона Игорь Кобзев. Об этом сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Илья Дмитриев в понедельник.

Игорь Кобзев (от партии "Единая Россия") набрал 60,79% голосов, Сергей Левченко (КПРФ) - 22,65% голосов, Лариса Егорова (от партии "Справедливая Россия - За правду") - 8,08%, Виктор Галицков (от ЛДПР) - 5,82%, уточнил Дмитриев.

Явка на выборах главы региона составила 33,08%, проголосовали 604 тыс. 73 избирателя.

Выборы иркутского губернатора проходили 12-14 сентября. Предыдущие выборы главы региона состоялись 11-13 сентября 2020 года, они были досрочными в связи с отставкой по собственному желанию с этой должности в декабре 2019 года Сергея Левченко. Тогда победу на выборах одержал самовыдвиженец Игорь Кобзев.