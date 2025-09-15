Поиск

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Суммарно на программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей в ближайшие три года предусмотрено финансирование в объеме 80 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Суммарно на все мероприятия программы на 2025-2027 годы предусмотрено финансирование в объеме около 80 млрд рублей. Это позволяет реализовывать задачи безотлагательно", - сказал Мантуров.

Он отметил, что на текущей неделе главы регионов должны представить планы-графики. "И каждый месяц по ним будет осуществляться контроль выполнения мероприятий", - сказал первый вице-премьер.

"Комплексная работа по всем вопросам пока возможна только в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 30 км от линии боевого соприкосновения. Это относительно безопасная зона, где уже проведены работы по разминированию", - сказал первый вице-премьер.

В этих населенных пунктах можно отремонтировать сотни километров дорог и два десятка мостов, восстанавливать объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевую и газораспределительную инфраструктуру, вышки сотовой связи и интернет.

"Учитывая специфику ситуации, сейчас исключено проведение ремонтных и строительных работ в зонах, где сохраняется повышенная опасность, - продолжил Мантуров. - Из них отселены практически все жители, вместе с тем, в отношении таких, по сути закрытых на время, населенных пунктов предусмотрена подготовка мастер-планов. Они станут основой для определения состава, сроков работ и объемов финансирования".

Это позволит выйти на максимальное восстановление нормальной жизни на всей территории Курской, Белгородской и Брянской областей, добавил он.

Мишустин в заключение сказал: "Надо завершить все мероприятия в установленные сроки с учетом обратной связи от местных жителей, чтобы как можно быстрее восстановить там дома, социальные объекты, предприятия. Чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни".

Денис Мантуров Михаил Мишустин Курская область Белгородская область Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

В РФ с начала года на 36% выросло число погибших несовершеннолетних водителей мопедов

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ВККС рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда

ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Хинштейн побеждает на выборах губернатора Курской области с 86,92% голосов

Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Николаев побеждает на выборах главы Чувашии с 67,06% голосов после обработки 100% протоколов

Солнцев одержал победу на выборах главы Оренбуржья с 83,85% голосов

Первый международный форум по линии Совбеза РФ состоится весной 2026 года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });