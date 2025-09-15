На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Суммарно на программу комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей в ближайшие три года предусмотрено финансирование в объеме 80 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Суммарно на все мероприятия программы на 2025-2027 годы предусмотрено финансирование в объеме около 80 млрд рублей. Это позволяет реализовывать задачи безотлагательно", - сказал Мантуров.

Он отметил, что на текущей неделе главы регионов должны представить планы-графики. "И каждый месяц по ним будет осуществляться контроль выполнения мероприятий", - сказал первый вице-премьер.

"Комплексная работа по всем вопросам пока возможна только в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 30 км от линии боевого соприкосновения. Это относительно безопасная зона, где уже проведены работы по разминированию", - сказал первый вице-премьер.

В этих населенных пунктах можно отремонтировать сотни километров дорог и два десятка мостов, восстанавливать объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевую и газораспределительную инфраструктуру, вышки сотовой связи и интернет.

"Учитывая специфику ситуации, сейчас исключено проведение ремонтных и строительных работ в зонах, где сохраняется повышенная опасность, - продолжил Мантуров. - Из них отселены практически все жители, вместе с тем, в отношении таких, по сути закрытых на время, населенных пунктов предусмотрена подготовка мастер-планов. Они станут основой для определения состава, сроков работ и объемов финансирования".

Это позволит выйти на максимальное восстановление нормальной жизни на всей территории Курской, Белгородской и Брянской областей, добавил он.

Мишустин в заключение сказал: "Надо завершить все мероприятия в установленные сроки с учетом обратной связи от местных жителей, чтобы как можно быстрее восстановить там дома, социальные объекты, предприятия. Чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни".