Девять поездов задерживаются после взрыва в субботу на железной дороге в Орловской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области с отставанием от графика следуют девять поездов. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания в своем телеграм-канале в понедельник.

Речь идет о поездах №360 Адлер - Калининград, №30 Белгород - Санкт-Петербург, №359 Калининград - Адлер, №109 Москва - Анапа, №143 Москва - Кисловодск, №535 Смоленск - Анапа, №83 Москва - Адлер, №565 Москва - Минеральные Воды и №75 Черкизово - Белгород.

В сообщении отмечается, что в конечные пункты уже прибыли 20 поездов.

Ранее в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении взрывных устройств при проверке железнодорожных путей в регионе. В результате их детонации на перегоне Малоархангельск - Глазуновка три человека погибли. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что все трое – сотрудники Росгвардии.