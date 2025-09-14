Число жертв взрыва на ж/д путях в Орловской области выросло до трех человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших при детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Андрей Клычков.

"К сожалению, пришли плохие новости из больницы - скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне Клычков сообщил о двух погибших и одном пострадавшем при подрые обнаруженного на железной дороге взрывного устройства. Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что все трое - сотрудники Росгвардии. Ведомство подтвердило эту информаци.