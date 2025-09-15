Более полумиллиона хакерских атак зафиксировали на ресурсы ЦИК РФ во время выборов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о более чем 500 тыс. хакерских атак, которые были зафиксированы на все ресурсы, обеспечивающие избирательный процесс.

"Со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч атак на наши ресурсы и 700 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова на брифинге, посвященном подведению предварительных итогов выборов в 2025 г.

Она подчеркнула, что 700 атак на структуры ДЭГ – это выше, чем было на президентских выборах. "Там было 460, а тут 700", - пояснила глава ЦИК.